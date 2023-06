Totalmente deprimida, Coti Romero no puede aceptar su separación

Luego de que se confirmara la separación de Coti y el Conejo, los ex participantes de "Gran Hermano", los "hermanitos" se mostraron muy mal en sus plataformas sociales.

También fue Ángel de Brito quien, en un intercambio con sus seguidores, aseguró que los ex participantes del reality no la estaban pasando bien y contaban con asistencia psicológica.

Entrevistada por un programa de Telefé, la correntina aseguró: "Son decisiones nuestras. Creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero obviamente que me duele mucho", expresó y luego continuó: "Lo oficializamos porque él dio una nota, que a mí me habían dicho que la dé y yo dije que no, que estábamos bien. Pero bueno, la dio y para mí fue como un 'bueno, listo. Ya está'. ¿Para qué seguir mintiendo?", se sinceró la rubia.

"No estoy bien. Lamentablemente no. Sé que son cosas que pasan y sé que voy a salir adelante... Soy re joven todavía. Tengo un montón por delante y sé que si Dios quiere me espera un futuro mejor. Un futuro hermoso".