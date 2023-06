Julieta Poggio y Marcos Ginocchio están juntos

Finalmente y para felicidad de los seguidores de "Marjuli", la pareja de Julieta y Marcos de "Gran Hermano", Yanina Latorre salió a confirmar que entre los jóvenes ya pasa algo.

Todo sucedió el viernes en la noche cuando en "LAM", cuando la panelista comenzó a hablar de un nuevo romance y, en modo de enigmático aseguró que un productor de Telefé, advirtiendo la tensión sexual les dio las llaves de un departamento al que fueron dos veces.

Luego de comentar que la pareja aún no quiere blanquear, la rubia sumó: “En realidad ellos cortaron apenas salieron de la casa (Julieta y Lucca)…empecé a averiguar -tengo gente en común con Julieta-, cortaron hace tiempo, el chico no estaba muy convencido de cortar, pero yo creo que ella encontró otra vida, otro mundo. Todo lo que escuchó cuando salió nunca le cerró”, agregó.

Para cerrar, la mujer de Diego Latorre se refirió a los encuentros entre Poggio y Ginocchio y remarcó: “No querían quedar mal, el qué dirán, los cuernos…entre estos dos chicos había mucha tensión, no pasaba nada, él no daba el primer paso, y un productor de Telefe, de GH, que los quiere mucho a los dos, le dijo ‘por qué no van y se encuentran solos’ y les dio la llave. Yo tengo confirmado que se vieron dos veces, si fueron más veces, no lo sé”.