Casi desnudos, Cande Tinelli y un modelo calentaron las redes

Aparentemente con intenciones de retomar su relación con Coti Sorokin, Cande Tinelli volvió a las redes sociales luego de confirmar, semanas atrás, que estaba pasando por un momento complicado de salud.

La hija de Marcelo Tinelli, tuvo una recaída de trastorno alimenticio, y no dudó en contarlo para generar conciencia sobre la bulimia y la anorexia: “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan. ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y voy al psiquiatra hace muchos años. Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia. Estoy pasando un momento choto, por eso estoy así”, explicó en sus historias de Instagram.

La también artista, será parte de la nueva edición del "Bailando" en la pantalla de América, con su padre como conductor y en su nuevo rol de gerente de programación.

Ahora y recordando un video muy sensual, Cande posó con un modelo con el cuerpo lleno de tatuajes como ella y, con poses insinuantes, la mediática recordó el osado momento.