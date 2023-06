Volvió Polémica en el bar y los televidentes no se quedaron callados

Este jueves, finalmente y celebrando los 60 años volvió Polémica en el Bar, el ciclo de América ahora, con la conducción de Marcela Tinayre.

Junto con Flavio Mendoza, Eliana Guercio, Gabriel Schultz, el Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago, Samuel “Chiche” Gelblung y Marcelo Polino, la hija de Mirtha Legrand agradeció la posibilidad de la conducción de la primera mujer a lo largo de tantos años y de reconocidas figuras.

Cada uno de los integrantes a la mesa hablaron y opinaron sobre actualidad y distintos temas, pero lo que llamó la atención de los televidentes fueron los comentarios negativos y hasta discriminatorios contra Alfa, el ex Gran Hermano.

El periodista Pampito no dudó en decir: "Siento que le falta porque no cualquiera está preparado para estar sentado en un panel. Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio. Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal", comenzó diciendo el periodista en Mañanísima.

Luego agregó: "Marcela (Tinayre) lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal...Yo pienso que tiene que ganarse su lugar. Pero me pasa un poco, como televidente lo digo, que siento que no le perdonan una. No le dejan pasar una", analizó Pampito y cerró diciendo: "Ni siquiera la conductora es buena con él, lo liquida".