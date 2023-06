Con lencería transparente, Noelia Marzol incendió las redes sociales

Sin dar respiro a sus seguidores, Noelia Marzol volvió a levantar la temperatura en los últimos días, al compartir una foto muy sensual desde las banquetas de un vestuario.

Junto a una socia, la mujer de Ramiro Arias lanzó su línea de lencería fina y osada, inspirada en la obra para adultos "Sex", del polémico director José María Muscari.

"Buen viernes, y finde largo", expresó la mediática mostrando todo su cuerpo con un conjunto en seda negra transparente.

La publicación, que tuvo más de 28 mil "likes" recibió mensajes como: "Me llego a tirar así y no me levanto hasta navidad", "Borraron los pezones?", "un fuego", "la puta ama", fueron algunos de los comentarios, pero el que más llamó la atención fue el dejado por el marido de la mediática quien se animó a proponer: "Que ganas de una ducha.. en ese vestuario".

La cuenta de la línea de ropa interior "Lencería Sex", ofrece jugados modelos para mujeres reales y decididas a todo.