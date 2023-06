La drástica decisión que tomó Telefe con Marley

Hace unas semanas atrás. se conoció la noticia de una denuncia, en Misiones, por abuso de menores que involucró a Marley.

La acusación vinculó al reconocido conductor con Marcelo Corazza detenido luego de varias denuncias en su contra y la comprobación de una red que abusaría de menores.

Un poco cansados de este tipo de escándalo luego de lo de Jey Mammon y el productor de Gran Hermano, Telefé decidió tomar una drástica decisión con el padre de Mirko.

Y fue Marina Calabró, en el programa radial "Lanata sin filtro" en Mitre quien dijo: "La primera cuestión tiene que ver con el programa de Marley, 'Expedición Robinson'. Él está grabando en Colombia efectivamente, eso no se detuvo. Pero yo estuve averiguando y a mí me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expida sobre la causa federal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo", comenzó diciendo la periodista.

Luego un poco sorprendido por la información Lanata preguntó: "Pero... ¿Usted entiende que pueden pasar 4 años?". Inmediatamente la hermana de Ileana expresó: "Mi sensación, por lo que yo hablé ayer... Ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen".

"El dato que yo tengo y que es información publicada, es que habrían llamado al denunciante de Oberá para ampliar su declaración. O sea, lo van a escuchar al denunciante y después verán qué curso toma la causa".

"Me parece que ahí la apuesta es, si desestiman y no hacen lugar a la demanda... 'Aquí no ha pasado nada'. El problema es que si hacen lugar a la demanda, ahí estamos complicados en los tiempos", agregó Marina.

Para cerrar, la reconocida periodista se refirió a la apuesta de Telefe: "¿Sabe cuál es el problema acá? Que el programa 'Expedición Robinson', está en el presupuesto 2023 pero no va a dar un mango. Es un gasto a cuenta, es todo pérdida. Podría haber un recupero en el 2024".