Estefi Berardi pegó el portazo y renunció a LAM

La noticia de la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM (América), sorprendió a los fanáticos y seguidores del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Si bien las "angelitas" esperarían hasta fin de junio para dejar su silla vacía, un hecho de último momento alteró los planes del conductor y la ex Combate, abandonó sorpresivamente el ciclo.

En plena emisión del miércoles 21 de junio, Berardi agarró su mate y abandonó el estudio, con la excusa de querer merendar, en medio de un debate por la demanda de Sofía Aldrey, ex de Fede Bal y que tiene a Estefi como la supuesta tercera en discordia.

“(Martín) Leguizamón no me deja hablar del tema, Y no me puedo defender”, explicó Estefi, mientras salía del estudio dejando atrás los gritos de Yanina Latorre con quien nunca tuvo una buena relación.

El periodista y productor del programa, Pepe Ochoa compartió en la cuenta de Twitter del programa: “Estefi no vuelve más. Textual de ella: ‘me ch… un huevo’”.

Luego de algunos minutos, en las redes del ciclo de espectáculos, apareció la noticia menos esperada: “Nos queda solo el homenaje a Andrea Taboada”.

"¿Te chupaba un huevo volver, dijiste?”, quiso saber Ángel en el video de Twitter. “Si, pero por vos no, porque siempre te agradecí. Me voy contenta por todo lo que me dio LAM, que fue un montón y me llaman tanto por haber pasado por acá”, reconoció ella, al tiempo que advertía que “puede volver en cualquier momento”.