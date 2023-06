Llorando frente a cámara, Jujuy Jiménez apuntó contra su novio infiel

Lejos de Argentina, Jujuy Jiménez se instaló en Barcelona por algunos compromisos laborales y, cuando todo parecía jugar a su favor, conoció la peor noticia.

La morocha se enteró que su novio, Bautista Bello, la engañó con otra mujer en Río de Janeiro donde el empresario se encuentra de vacaciones, a la espera del regreso de la jujeña.

La pareja pasó por algunas crisis que supieron remontar y, luego de un impasse, los novios habían vuelto a apostar al amor.

El escándalo se conoció cuando se filtraron, en las redes sociales, algunas imágenes del polista a los besos con una mujer en un boliche.

Dolida e indignada, Jujuy se enteró de la traición y decidió enfrentar el escándalo y compartir su tristeza en sus redes sociales: “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo... Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, cerró Jiménez peor que nunca.