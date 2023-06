Misteriosa relación: ¿Qué pasa entre Lali Espósito y el hijo de Roberto Moldavsky?

No es una novedad que Lali Espósito, luego de algunas relaciones de años, apostara a vínculos más livianos y cercanos a lo que se conoce como "amor libre" o "poliamor".

La intérprete de "Disciplina" mantuvo algunos romances muy breves y nunca salió a blanquear ni a explicar nada de su vida personal.

Luego de que se la vinculara con algunos artistas, actores y directores internacionales, ahora la ex jurado de "La Voz Argentina", disfruta sus días muy cerca del hijo de un reconocido humorista argentino.

A través de las redes sociales y, de recientes publicaciones de la cantante, los fanáticos advirtieron que la mediática pasa mucho tiempo con Eial, el hijo de Roberto Moldavsky.

Si bien nadie salió a blanquear o negar nada, Moldavsky mantuvo una charla con el equipo del programa Eduardo Feinmann en Radio Mitre quienes no dudaron en preguntar: "¿Salen? ¿Vos sos el suegro de Lali?", disparó María Isabel Sánchez, frente a lo que el humorista dijo: "No creo que sean novios, o por lo menos no me he enterado. Se que se llevan muy bien... Ella ha venido una vez al show nuestro y se han ido juntos, pero no...", comenzó diciendo.

Para cerrar el artista aseguró: "Los hijos no largan mucho, pero se que se conocen y se dan bola, pero no es la novia de Eial... a mí me encantaría".