More Rial consiguió trabajo en una verdulería

En medio del escándalo mediático que la tiene como protagonista, Morena Rial sigue decidida a contar todo lo que pasó con Jorge Rial desde que el conductor decidió adoptarla cuando estaba casado con Silvina D´Auro.

En medio de acusaciones cruzadas y sorprendentes, la mediática hasta fue acusada de robo a tres panelistas de América, cuando fue invitada por Ángel de Brito a "LAM".

Hace un tiempo, la influencer dijo que su padre logró cerrarle todas las puertas de los canales de televisión, para que no trabajara ni siguiere hablando de temas privados de la familia.

En declaraciones, More aseguró que necesitaba trabajar pero advirtió que no fue criada para hacerlo en un supermercado, que su lugar está en otro lado. Como era de esperar, este comentario generó repercusiones de todo tipo.

Finalmente y un poco para cerrar bocas, More usó sus redes sociales y anunció: “Hola a todos, ¿Cómo están? Para los que saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a lo de Maty y él me propuso trabajar acá, así que acá me tienen”, dijo la joven madre quien se mostró pesando distinto tipos de frutas por la balanza y tomándole el precio a cada uno de los productos.

Si bien nadie le creyó, muchos seguidores festejaron la idea de Morena y dejaron sus mensajes de amor y admiración. También surgieron los haters que nuevamente apuntaron contra la joven sin piedad.