En tanga de encaje negro, Coti Romero hinchó por River Plate

Hace pocos días, se conoció la noticia de la separación de Coti Romero y Alexis Quiroga, ambos ex participantes del reality de Telefé, "Gran Hermano".

La pareja decidió decir adiós luego de temas, aparentemente irreconciliables de los que poco se pudo saber.

En esa sintonía, la correntina no dudó en apoyar a Jujuy Jiménez quien se enteró por las redes, que su novio la estaba engañando en un viaje de placer en Brasil.

En el posteo de la modelo, la ex "hermanita" aseguró: "Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo... Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", detalló Coti apoyando el difícil momento de la jujeña.

Sin perder su glamuor, Coti volvió a encender las redes sociales al posar luciendo una tanga de encaje negra y apoyar a River Plate usando una camiseta del club de los millonarios.

"Una viejita pero como es del millo, va si o si", dijo la mediática en referencia a la remera con la que enloqueció a sus seguidores.