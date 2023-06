En un mar de lágrimas: Tini habló sobre su salud

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores, durante su gira por España. En el momento en que, interrumpió su show para hablar sobre su salud mental.

Vale decir que, un tiempo atrás de iniciar su tour, la artista reveló en una entrevista que sufrió ataques de pánico, algo que por supuesto preocupó a sus fans. En este sentido, Tini aprovechó su concierto para agradecer el apoyo incondicional a sus seguidores y compartió unas sentidas palabras.

"Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar aquí es un gran logro, y el gran apoyo que he recibido de ustedes también ha sido fundamental. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias", expresó la Triple T.

Fue la propia Tini, quien en una nota al medio El País, contó todo por lo que estaba atravesando en la previa de su gira. “Literalmente, hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, expresó Tini sobre su presente.

“No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, remarcó sobre el malestar que la estaba afectando y explicó el motivo que la hizo salir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

La artista destacó la importancia de Rodrigo de Paul y de sus amigas en su vida, que la están ayudando a lidiar con sus ataques de pánico. “Hace dos meses que estoy en terapia, todos los días”, lanzó sobre el tratamiento que está realizando para superar todo lo más pronto posible.

“Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias”, sentenció y envió un fuerte mensaje: “Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”.

Mas adelante, habló sobre las críticas que recibió cuando era tan sólo una adolescente, cuando llegó a la fama con Violetta. “Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario y yo estaba comiendo leche con galletas con mi mamá. Creo que es una herida que me hicieron desde los 15 años”, expresó Tini, indagando sobre un aspecto doloroso que tuvo que atravesar en el pasado.

Cabe destacar, que últimamente los artistas, se encuentran abriendo su corazón a sus seguidores. Por ejemplo, Karina o La Joaqui tambié, quien habló sobre el tema y contó que decidió tomarse un tiempo para cuidar su salud y bienestar. La valentía de estas artistas al hablar sobre sus dificultades puede ayudar a otras personas a sentirse comprendidos y a buscar ayuda si están pasando por situaciones parecidas.