Mica Viciconte se metió en el escándalo entre Nicole y su hija Indiana

Este lunes, la noticia de una supuesta denuncia de Indiana Cubero contra su madre, Nicole Neumann, sorprendió en el comienzo de semana.

Aparentemente la joven apuntó contra la modelo por violencia familiar y acusaciones por violencia física, psicológica y verbal.

Como no podía ser de otra manera Mica Viciconte habló sobre la actual situación de la hija menor de su pareja: “Nosotros estamos enfocado en lo nuestro y no en lo que hacen los demás”, empezó diciendo en una nota con Intrusos.

Luego agregó: “Estamos bien como familia, criando a un chiquitito divino”, dijo según la revista Pronto.

“Está todo judicializado y por cuidar a algunas personas yo prefiero no hablar. A veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar y explicar. Las cosas de familia se tienen que hablar muy adentro, las más delicadas”, señaló la ex Combate.

Sobre la reciente denuncia, Viciconte: “No tengo idea. No voy a hablar absolutamente de nada”, expresó.