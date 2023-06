Nicole Neuman en problemas: su hija la habría denunciado por violencia

Este lunes se dio a conocer en el programa Intrusos, que Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann habría denunciado a su mamá por violencia familiar. Según contaron en el programa, la adolescente de 14 años mantiene una tormentosa relación con su madre.

La encargada de difundir la noticia fue, Marcela Tauro quien reveló "Habría hecho una denuncia por violencia familiar Indiana, la hija mayor de Nicole contra su mamá. Es fuerte esto. Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre. Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana", expresó la periodista.

Luego, Tauro señaló: "Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica. Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata".

Por su parte, Neumann habría comentado a sus allegados, que cree que la menor la denunció alentada por su propio padre Fabián Cubero:

"Nicole le comentó a gente que trabaja con ella que quería correrse del foco mediático, porque el tema estaba judicializado por su propia hija. Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico. Como hay una deuda en dólares entre Fabián y Nicole, que todavía no terminaron de arreglar, siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella", contó por su parte la comunicadora Maite Peñoñori.