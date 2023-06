Jésica Cirio estaría saliendo con un reconocido streamer

Hace algunos meses y para sorpresa de sus seguidores, Jésica Cirio confirmó que estaba separada de Martín Insaurralde, luego de diez años de relación y una hija en común.

Al parecer cansada de mentiras y supuestas infidelidades, la modelo dejó su mansión del country que compartía con el político y se mudó a un cómodo departamento en Capital Federal.

Ahora y después de varias semanas soltera, surgió un rumor que ubica a la rubia muy cerca de un reconocido youtuber y streamer con conduce "Piso 18", un programa de Twich y Youtbe.

Se trata de Gerónimo "Momo" Benavídes al que se vio junto a la conductora de Telefé y se los vinculó amorosamente.

Fue tal la repercusión que tuvo la noticia que Cirio usó sus redes sociales para realizar un descargo: “En el transcurso de esta semana en varios medios de comunicación se estuvo dando una noticia que no es cierta. Con Gero somos muy amigos. Tenemos una excelente relación. Nada más”.

Luego agregó: “Por favor no saquen conclusiones porque pueden generar mucho daño. Muchas gracias”.

La primicia sobre la supuesta relación la dio Juan Etchegoyen (Mitre Live) al decir: “A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él”, aseguró el periodista en "Nosotros a la Mañana". “Lo que me cuentan es que una vez que se dio la separación de ella, él ganó terreno”, comentó el periodista.

Para cerrar el cronista aseguró: “El romance se supo hace aproximadamente hace un mes, aunque a mí me cuentan que ya tiene tres meses. Él habría pegado muy buena onda con su hija desde el vamos”.