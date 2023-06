Marian Farjat confirmó un encuentro íntimo con Marcelo Tinelli

Hace algunos días, en el programa 'Socios del espectáculo' (El Trece) contaron un rumor inesperado que tenía como protagonista a Marcelo Tinelli.

Los conductores aseguraron que el mediático estaba comenzando un romance con Marian Farjat. Todo surge del rumor de que la pareja estuvo a los besos en el living del departamento de Tinelli en las Torres Le Parc.

"Ella fue a su casa. Hubo besos en el living de él. El living de los hechos no es un pequeño living, es un living lujoso, en la Torre Le Parc. Lo de ellos fue una cita casi a ciegas. Él le lleva 34 años. Ella yo creo que tenía un deseo, una especulación laboral para el día de mañana sumarse a un proyecto en el que muchos famosos anhelan ir", comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

En busca de la palabra de la ex Gran Hermano, Farjat no negó ni confirmó los rumores y muy pícara aseguró: "A mí me gustan más grandes por lo general. Él está soltero, disfrutando tranquilo y yo también. Me separé hace un año y pico".

Invitada en "LAM", la actual DJ contó toda la verdad acerca del encuentro con Tinelli. "¿Estuvo con Tinelli si o no?", quiso saber de entrada Ángel De Brito pero, como siempre, Yanina Latorre disparó: "No. Se cuelga".

"No me cuelgo para nada. El destino nos cruzó", dijo Mariam entre risas y detalló: "Nos cruzamos en Roldán. Lo que me dijo fue '¿Cómo anda la reina del Hotel de los Famosos?'". "Ah, te tiró los perros de una. Al 'Bailando' ya", deslizó De Brito.

Luego, Farjat habló de Marcelo: "Es súper alegre, súper divertido. Me preguntó si quería ir al 'Bailando". "¿Es cierto que te subiste a su camioneta? Mirá que yo tengo data", interrumpió Ángel a lo que la invitada negó diciendo: "No, Ángel. Jamás, siempre una lady".

"Si te llega a tirar onda, ¿te lo comés? ¿Es un tipo que te gusta?", interrumpió Nazarena Vélez. "Y es Marcelo o sea... Es seductor. Primero no parece de la edad que tiene, yo pensé que tenía 40. Yo lo vi toda mi vida de chiquita en la televisión. Me crié con él", contestó Farjat dejando abierto el misterio.