De frente y espalda, Connie Ansaldi mostró su colaless

La noticia de la internación de Silvina Luna generó todo tipo de sentimientos, sensaciones y reflexiones en las redes sociales.

La idea de la belleza corporal y las exigencias de la sociedad con respecto a los cuerpos, volvió a tratarse cuestionando en los medios de comunicación y las plataformas.

El nombre de Aníbal Lotocki, quedó en medio de la discusión porque el profesional que operó a la ex Gran Hermano, sigue atendiendo y operando sin importar las denuncias de varios de sus ex pacientes.

En este sentido, la mediática y comunicadora Connie Ansaldi realizó un posteo en Instagram en donde reflexionó sobre la situación y los cuerpos reales: “Hoy quiero que te abraces como me estoy abrazando yo. Por todas las veces que nos cambiamos de ropa pensando que todo nos quedaba mal. Por los días en que evitamos los espejos sintiéndonos feas. Por las noches en que preferimos quedarnos en casa creyendo que no íbamos a gustarle a nadie. Por odiar nuestro cuerpo y desear tener otro. Por los incesantes, ‘gorda, gorda, gorda’. Por decir en voz alta que no nos gusta nuestro pelo, nuestras piernas, nuestra panza, nuestros brazos, nuestra cara. Por las veces que preferimos pasar hambre antes que disfrutar una comida. Por preferir no ir a la pileta para no ponernos el traje de baño. Por desear ponernos tetas para después sacárnoslas mientras limamos el hueso de nuestra nariz. Por observar con pánico como el tiempo avanza y ya no somos tan jóvenes. Por todas las veces que no nos sentimos suficiente para uno ni para los demás”, expresó Ansaldi.

Para cerrar la comunicadora expresó: “Abrázate para decirte que sí: lo sos. Y que no hace falta que hagas absolutamente nada para ser más hermosa de lo que sos. Ahora, en este instante, que estás acá, viva. Abrázate ahora. Deja lo que estás haciendo y abrazate fuerte. Te estoy abrazando también yo, mientras me abrazo a mí misma”.

Esta profunda reflexión estuvo acompañada de dos fotos de Connie, de frente y espalda, sentada en el piso y luciendo solamente ropa interior de algodón con corazones.