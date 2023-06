Nicole Neumann: "Sólo quieren destruirme"

La ex modelo, Anamá Ferreira en Gossip (Net TV) dio detalles sobre el intercambio de mensajes que tuvo con Nicole Neumann, en medio del escándalo familiar al que se enfrenta luego de la denuncia que recibió. En la que se la acusa de haber ejercido violencia familiar, contra su hija mayor.

"Yo conozco a Nicole, la defiendo porque he convivido con ella mucho tiempo, Indiana ha estudiado conmigo, Nicole la ha acompañado, me ha llamado. Es muy buena madre. ¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", planteó Ferreira.