Sin ocultar sus estrías, la China Suárez posó en tanga roja

Desde hace algunos días, Eugenia La China Suárez, viajó a Brasil como una de las embajadoras de la marca internacional Carolina Herrera para participar de eventos, promociones y lanzamientos.

Amante del sol y la playa, la mediática aprovechó un día de sol y, usando una microbikini roja, la ex de Rusherking se divirtió sobre la arena caliente.

Emulando a la serie norteamericana Baywatch, la China posó sensual y un detalle en sus fotos, no pasó desapercibido: la joven madre no ocultó las estrías en su cadera. Los seguidores agradecieron el gesto al decir: "Gracias por no editar estrías".

Feliz por el apoyo y el contacto permanente con sus fanáticos, la artista no dudó en reconocer: “Pa quéee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”.