Sin piedad: Cinthia Fernández apuntó contra Nicole Neumann

Esta semana, la noticia de la denuncia por "violencia familiar" de Indiana Cubero a su madre Nicole Neumann, sorprendió a muchos.

Los problemas de la rubia se acumulan a pocos meses de la boda con José Manuel Urcera, el corredor de TC que también está señalado por el círculo de la modelo como una persona muy exigente con su novia.

Frente a esta situación, muchos opinaron al respecto y quien quiso hacerse oír fue Cinthia Fernández cuando un internauta consultó: "¿Qué pensás del caso de Nicole Neumann?", a lo que la influencer contestó: "No sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo... claramente, ahí tenés los resultados. Se ve que descuidó verdaderamente lo importante", expresó sin filtro.

Luego consultada por "Socios del Espectáculo", la ex de Martín Baclini expresó: "No soy quien para juzgar, doy mi opinión porque el caso se hizo público, nada más, porque las partes lo hicieron público. La gente te pregunta y vos respondes", empezó aclarando la figura.

"A mí me chocó mucho haberte ido de viaje con tus otras dos hijas, cuando no esta bien tu relación con la otra nena. Lo aseguro porque ellos lo dijeron 'desde diciembre no estamos bien'. Se fue a Europa, todo el mundo habló de que se fue sin una hija, y empezaron a darse cuenta que estaba viviendo con Fabián", expresó Cinthia.

"Yo no me podría ir si estoy mal con una hija, e irme con las otras dos". Luego, comentó: "Además, de envidia sana, la capacidad de irse de viaje todo el tiempo con el chongo. Pero porque yo no tengo tiempo de respirar. Pero también es una realidad que Fabián se recontra ocupa de sus hijas, entonces se puede dar esos gustos".

"Pero, si estas peleada con tu hija, dejarla acá... está pidiendo a gritos que está mal la nena. A mí, en mi cabeza, no cabe, pero cada uno hace de su jardín lo que quiere", sentenció Cinthia y agregó: "Si la nena sintió maltrato como denunció, porque la abogada lo confirmó, no hay que adjudicar todo a la adolescencia".

Para finalizar, el movilero se refirió a la frase que José Manuel Urcera habría dicho contra la adolescente: "Yo te echo de una patada en el trasero. No hay manera, vos emitís un comentario de mi hija... si, si vos me decís algo productivo, 'pienso que te estas equivocando', eso es una cosa. Pero dirigirte despectivamente... terminaste de decirlo y te eyecté de una patada en el trasero, y agradece que no te revolee algo".