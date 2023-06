Stefy Xipolitakis encendió España al pasear con poca ropa

Esta semana, la salud de Silvina Luna causó una gran preocupación y mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Internada en el Hospital Italiano, los seguidores y amigos de la rosarina realizan cadena de oración y donan sangre frente al complicado cuadro de la ex Gran Hermano.

Desde España y sorpresivamente, Stefy Xipolitakis se sumó al pedido de fuerza de Luna y realizó una llamativa declaración: “Tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, expresó la también cantante, reconociendo también haber pasado por el quirófano del cuestionado médico.

Luego agregó: “Es un tema muy delicado y obvio que me compete a mí. Le deseo una pronta recuperación a Silvina Luna”, comenzó. Y siguió: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

“Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y, para que no me haga peor de lo que una ya lo lleva, lo expreso por acá. Para poder cuidar mi psiquis y poder seguir con mi alegría y mi música en mis momentos lindos, en donde fluye mi energía”, expresó la modelo desde España en donde no deja de disfrutar el verano mostrando su cuerpo.

“Las cosas están en la Justicia. Lamento profundamente lo que está pasando con SIlvina. Le mandamos mucha luz y justicia”, cerró apenada y reflexiva.