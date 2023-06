El ex de Juli Poggio contó los motivos de su separación: Mirá lo que dijo de la hermanita

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli y contó las razones. Luego de que la finalista comentara los motivos, Lucca dio su versión en redes sociales. Lo dijo de la siguiente manera.

"Bueno, decir que con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos", comenzó diciendo Lucca. Y siguió: "Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente, por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos. Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos", indicó el ex de Poggio.

En este sentido, el chico también compartió un descargo por el hate que recibe en las redes sociales: "Por último, gracias a todos los que apoyaron y a los que no y siguen tirando mierda. Sepan que ya no me afecta, me costó mucho entender que el hate no es de la persona que lo recibe, sino de la que lo emite", señaló.

Por último, Lucca dirigió a sus fans las siguientes líneas "Que está detrás de cada persona triste detrás de un teclado, y que en un mundo ficticio, donde todo se valora por likes, me gusta y seguidores, la calidez humana pierde valor. Le deseo lo mejor a todos y ojalá sigamos creciendo como sociedad. Hablando de amor y llenando de comentarios lindos este mundo, que los malos no suman nada", cerró Bardelli.