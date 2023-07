Los mejor y peor vestidos de la Gala de los Martín Fierro: sin piedad

El estilista sanjuanino Rafael Andrada analizó el look de quienes pasaron por la Gala de los Martín Fierro. Detalló los mejor y peor vestidos, sin piedad.

Diego Poggi y Priscila Crivocapich

Están bien vestidos, vos cuando te pones un total black cualquier cosa que te pongas estás bien vestido, nunca te vas a equivocar. Es como lo más acertado.

Agustina Casanovo

Tiene como pluma que parece que ha sacado todo el plumero y lo ha teñido ahí de lila, ella está bien, pero podría estar muchísimo mejor. Me parece mucha pluma, cola con pluma me da mucho pavo real entonces como que no. El pavo real es muy bonito tiene unas plumas muy divinas, ella no. Ahí la verdad que mucho no me gusta.

Robertito Funes

Parecía alguien que ha salido de alguna fiesta patria, la verdad que no.

Santiago Artemis

Es un diseñador que viste a figuras internacionales como Katy Perry así que la verdad que no me extraña en él porque siento que a la alfombra roja la usa para vestirse mal para que después hablemos un mes sobre lo que se puso. Pero la verdad que una cosa es vestirse mal y otra es ir a los Martín Fierro vestido de una fiesta de disfraces. La verdad que muy payasesco esto de ir además con un pelucón, no es un momento para ser creativo, me parece que la creatividad es para otra cosa. Ahí estaba muy mal vestido.

Natalia Oreiro

Usó dos looks porque convengamos que ella actuó también en los Martín Fierro en el momento más emotivo de la noche que es el recordatorio de los artistas que están ausentes. Ahí se cambió por un vestido negro también con cola, ambos son de la misma diseñadora María Garoff. La verdad que Natalia Oreiro, única. No hay otra, creo que para mí fue la mejor de la noche.

Susana Giménez

Como siempre su diseñador es de afuera y Nina Ponce es su stylist, ellos eligen lo que ella se va a poner. Bastante bien, todos estos son diseños bastante importantes, están muy bien tratados. Ella sabe bien qué se van a poner.

Mirtha Legrand

Eligió a la marca Iara que la viste desde hace muchísimos años entonces ya conoce su cuerpo y su color.

Pampita

Tiene un dinero importante en lo que se puso porque es de la última colección de Carolina Herrera, o sea ahí hay un dinero importante en este vestido. Son personas que tienen para ponerse lo que quieren, saben cómo usarlo y conocen muy bien sus cuerpos. Se ponen lo que ellas quieren y no lo que a lo mejor alguien les dice, o sea no son principiantes.