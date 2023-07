"Va todo muy lento": el hermano de Silvina Luna relató el estado de la modelo

Desde hace un tiempo, la salud de Silvina Luna mantiene a los fanáticos y al mundo del espectáculo atento a cualquier mejora de la modelo.

Acompañada en todo momento por su hermano Ezequiel y su círculo más íntimo de amigas, la ex Gran Hermano pasa sus días bajo un estricto control médico y con poca información hacia el exterior y los medios.

En comunicación con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el joven aseguró: "Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada", expresó el joven esperanzado.

Como medida preventiva, es poca la información de los medios y las noticias que le hacen ver a Silvina: "Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron".

"Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, su vida cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto... No es vida", cerró Ezequiel.

Por su parte Guido Zaffora, en "Intrusos" (América) dijo: “Solamente está débil por tantos días en terapia intensiva, sigue en terapia intensiva pero me dicen que la evolución es notable y anda muy bien”, dijo el periodista y cerró diciendo: “Ella está muy contenta, así como también los médicos por esta recuperación”.