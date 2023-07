La Joaqui se ganó el corazón de un jugador de la Selección de fútbol

Luego de reconocer que retirarse de los escenario y hacer terapia le salvó la vida, La Joaqui ya está lista para volver a la música y a conquistar a sus fanáticos.

En las últimas horas, otra noticia relacionada a la cantante sorprendió en las redes sociales. Según indican algunos "investigadores" de plataformas sociales, la bella cantante estaría comenzando una relación con uno de los campeones de mundo.

Con una activa vida en las redes sociales en donde la joven madre comenta sus vivencias a sus fanáticos, la cantante no fue lo suficientemente cuidadosa y dejó ver un detalle que delató su estado sentimental.

Apenas una esquina de una foto, casi confirmó que La Joaqui habría conquistado el corazón de Thiago Almada, uno de los campeones del mundo quien actualmente juega en Atlanta United F. C. de la Major League Soccer.

El detalle que reveló de quién es el corazón de la cantante, fue una foto sobre la mesa de luz en donde Almada aparece besando la copa del mundo con la camiseta argentina.

Fue Estefi Berardi quien descubrió este detalle y, en el programa "Mañanísima", expresó: “Miren el fondo de esta foto de La Joaqui, que reapareció en redes. Si le hacen zoom, pueden verlo desde sus casas, abajo a la izquierda está el cuadro de la Selección con alguien dándole un beso a la copa”, dijo la panelista, y sumó: “Ese cuadro, esa copa, son los mismos que tiene Almada en su casa. El mismo”.

Para cerrar, la ex LAM aseguró: “Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses... Me encanta. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo… ¡Me encantan! Les re veo futuro”.