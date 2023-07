La joven novia de Alfa ...¿embarazada?

Desde la salida de los "hermanitos" de la Casa de Gran Hermano, Alfa levantó su perfil y se hizo imparable en los medios.

Histriónico y muy convencido de que su historia debe ser escuchada, el amante de las bandanas llegó a América y consiguió un lugar en la mesa de "Polémica en el Bar" en su 60° aniversario.

Por si esto no fuera poco, el hombre presentó a su joven novia Delfina Wagner quien además, es precandidata a legisladora porteña y ahora una noticia la pone en el centro de la atención.

Al parecer y en medio de una charla luego de un corte en el programa que conduce Marcela Tinayre, se filtró la noticia que la joven puede estar embarazada.

Una cuenta de espectáculos de Instagram de Adriana Bravista, compartió una foto de Wagner con una pancita prominente.

En diálogo con el portal Ciudad, la joven respondió con humor a los trascendidos sobre las posibilidades de embarazo y no dudó en decir: “No me hice el test aún”.

“Realmente no está en mis planes y no sé si sería una buena, soy muy joven y estoy encarando un proyecto político que me gustaría pulir mucho más y desarrollarme profesionalmente antes de siquiera pensar en un hijo”.

A la espera de una confirmación, todo indicaría que se agranda la familia del polémico Alfa.