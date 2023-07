Rodrigo Tapari contó la verdad acerca de su supuesta detención

Hace unos días, Rodrigo Tapari fue tendencia en redes, luego de que un comando policial ingresara en el restaurante donde él estaba tocando en Bolivia y se lo llevaran detenido, o al menos eso se creía. Este hecho fue desmentido por el artista quien explicó que no estaba al tanto de dicho procedimiento que utilizarían para un videoclip.

Por este motivo, el cantante afirmó al programa Intrusos que es lo que ocurrió: "Yo la verdad que lo veo y lo revivo. Si sabía que se iba a hacer un videoclip, la idea era salir en vivo para sumar al público. Ni siquiera el videoclip era para mí, es para un DJ argentino que está radicado en Bolivia".

"Nos asustamos de tal manera que vuelvo a ver el video y veo mi cara de susto y de tratar de tener calma. Se me cruzan dos cosas ahí: lo que está sucediendo y que estoy transmitiendo en vivo. Y lo que pasó fue lo que me nació hacer", contó Tapari.



Por esto aclaró: "Les dije 'tranquilos chicos, explíquenme' y me dijeron 'no, no te podemos explicar nada'. Después cuando se corta el vivo me dicen 'tranquilo que esto es parte del videoclip'". "De ahí comienza mi enojo de 'necesito salir a aclarar'. Mi papá tiene 85 años, mi mamá 70, esto les podía ocasionar un susto tremendo", expresó su desesperación del momento.

Mas adelante, indicó que todo fue pensado por la productora encargada del videoclip. "Esto fue armado por la productora, con la cual trabajamos hace muchos años y se les ocurrió hacer un video para el DJ. Pero no nos habían dicho que nos iba a buscar un comando para llevarnos al lugar que era todo fantástico, con luces", reveló cómo era el videoclip.

Por último explicó lo siguiente. "El video se continuó y se realizó en el mismo momento porque era todo en vivo. Incluso salió el recital en vivo y participamos todos los artistas. Hubiese estado bien que nos avisen porque no saben que podría haber pasado", cerró Tapari.