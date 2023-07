Catalina, la hija mayor de Santiago del Moro debutó como modelo

En las últimas horas, la hija de Santiago Del Moro decidió abrir su cuenta para compartir su primera publicación, en colaboración con una reconocida marca de ropa para adolescentes. Medios nacionales reflejaron este suceso y esto comentaron sobre su familia.

Actualmente, luego de iniciarse en el modelaje y bajo la supervisión de sus padres, Catalina del Moro abrió su propia cuenta de Instagram en la que ya acumula 20 mil seguidores y sigue a una sola persona: su padre. Allí, tiene una Historia Destacada en la que una marca de ropa de niñas y adolescentes le dio la bienvenida para que sea su imagen. “Hey, Catalina, welcome to the team”, se lee en la foto cuya traducción al español sería: “Catalina, bienvenida al equipo”.

En este sentido, María José y Santiago están atentos al perfil público de su Instagram e inhabitaron la opción para que se le pueda dejar comentarios en las publicaciones limitando la posibilidad de un acercamiento con la joven por parte de quienes no conoce.

En ese posteo, la niña de 12 años agregó la cuenta oficial de la empresa que la contrató. Además, compartió en su feed una foto en la que mostró una campera de piel sintética de cordero color blanca y también lleva puesta una gorra negra. Por su puesto, todo de la misma marca, según quedó reflejado primer posteo de la niña como modelo.

Por otro lado, en las pocas fotos de sus hijas que Del Moro ha subido a sus redes sociales, destacó que la mayor de ellas llamada Catalina tiene un parecido con Lali Espósito. Él afirmó contó. “Esta imagen me la mandó una fanática de Lali. Para mí es un honor que le vean algo de ella ¡porque todos amamos a Lali! ¡tan talentoso, laburadora y buena gente!”, escribió el animador junto a una foto de su hija y la cantante que recientemente lanzó “Nochentera".