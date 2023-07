Chimenteros contra Lanata: "No podemos especular con rumores"

A pocas horas de que se diera a conocer que Wanda Nara tendría Leucemia, Marcela Tauro arremetió contra Jorge Lanata en Intrusos. Ya que, fue el periodista antes mencionado quien contó en su programa `Lanata sin filtro´ la condición de salud que estaría atravesando la conductora de Mastercherf, pero lo hizo sin la confirmación de algún profesional o familiar de la modelo.

Tauro comenzó el programa televisivo contando detalles de lo que saben acerca de la salud de la empresaria, sin embargo apuntó de manera tajante contra Lanata, sin nombrarlo, pero es de público conocimiento que fue el único periodista que se atrevió a ponerle nombre y certeza al padecimiento de salud que transitaría Nara:

"No hay parte oficial, no hablamos con ningún médico de ella. No hablamos con ningún familiar, es verdad lo que dice Andrés Nara, está todo blindado. No contestan ni Kennys, ni Nora, ni Zaira", indicó Tauro. Noticias Relacionadas Último momento: Jorge Lanata aseguró que Wanda Nara tiene leucemia

En Turquía, rezan por la salud de Wanda Nara

Mas adelante, la periodista que está conduciendo de manera temporaria Intrusos, aclaró que en ese medio no ofrecerían ningún tipo de información sobre Wanda que no sea dado por ella o su círculo íntimo: "No podemos especular con rumores que nos llegan permanentemente. Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico, lo tiene que contar la persona que lo está pasando o la familia".

Por último, Tauro hizo referencia a la crítica que lanzó el periodista al periodismo de espectáculo por no hablar del tema: "No hay una corporación, no hay un complot, cada uno hace lo que quiere y yo lo respeto. Yo a esta altura de mi vida, por ahí de joven sí he cometido muchos errores de meterme en contar cosas de salud y más, a esta altura de mi vida ya como que la pienso más. Porque respeto, porque entiendo que a lo mejor al otro no le gusta que se sepa, tiene que procesar lo que le está pasando".