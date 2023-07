"Busco un lugar para alquilar": Romina de Gran Hermano en la calle

En las últimas horas, Romina Uhrig anunció que busca adonde irse a vivir con sus hijas, luego de confirmar su separación con Walter Festa, padre de sus dos hijas menores.

Luego de ocho años, la ex participante de "Gran Hermano" aseguró: "No fue fácil separarme. Me duele mucho por las nenas. No es fácil", expresó en el piso de América en su visita a "Intrusos".

Conteniendo las lágrimas la mediática confirmó su separación y reconoció que se siente desilusionada por la decisión que tomó ella misma, a dos meses del pedido de casamiento.

La ex Gran Hermano 2022 calificó al político como "caballero y bueno", pero admitió que él ya abandonó el hogar.

De todas formas y para mostrarse fuerte en esta situación, Romina reconoció que tiene que "buscar un lugar para alquilar" porque es ella quien se irá de la casa, y que por eso quiere un lugar "más cerca del colegio de las nenas".

"Nosotros veníamos mal hace tres semanas, que se fue, volvió, y ayer se fue". Reconociendo que hay cosas imperdonables con su ex la mediática sumó: "Hay un montón de cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Me quedaron heridas por otros motivos".