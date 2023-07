Llamativo silencio mediático en torno a la salud de Wanda Nara

Este viernes y luego de conocerse la información de que Wanda Nara estuvo internada en el Clínica Los Arcos, surgió la versión de Jorge Lanata quien aseguró que la conductora de Masterchef padece de leucemia.

"Mucha gente sabe lo que tiene pero nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, le voy a decir lo que hice. Me contacté con 3 fuentes distintas: 2 muy cercanas a Wanda Nara y 1 cercana al Sanatorio. Wanda Nara tiene Leucemia", expresó el polémico conductor ganador de un Martín Fierro por la conducción.

A partir de ese momento, el tema de la salud de Wanda se diluyó y muchos periodistas apuntaron y criticaron a Lanata por lo dicho.

Uno de ellos fue Marcela Tauro quien, apenas comenzado "Intrusos" lanzó: "No podemos especular con rumores que nos llegan permanentemente. Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico, lo tiene que contar la persona que lo está pasando o la familia".

También Horacio Cabak no se quedó callado sobre la primicia del conductor del Trece y arremetió: “¿Ser una persona pública te obliga a contar que estás enfermo? ¿O están enfermos los que quieren obligar a una persona pública a contarlo? Nefasto todo".

Comenzando el fin de semana, los medios han decidido ser muy cautelosos con la información que se maneja acerca de la salud de Wanda. Inclusive se conoce la intención de Mauro Icardi en llevar a la influencer a que la traten en el exterior.