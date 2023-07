Desde Miami, Jimena Barón posó completamente desnuda

Luego de sus nuevos shows por su disco "Mala Sangre", Jimena Barón ahora dejó el país para seguir grabando nueva música en un reconocido estudio de Miami.

Disfrutando de un gran momento personal y profesional, La Cobra dejó a su hijo y a su novio en Buenos Aires y partió con su representando a trabajar en lo que ama hacer: música.

A través de sus redes sociales, la también actriz se desnudó en Instagram y realizó una profunda reflexión: "Los últimos 3 días soy todas estas porque ando entrando al estudio todos los días pero paso a saludar. El café vino mitad y mitad y yo le hice el arte del yin yang porque ando con una paz y armonía que jamás experimenté antes", comenzó diciendo.

Luego sumó: "Me compré el iPhone 14milquinientosplusMaxpro que viene con microondas y ventilador pero se me borró todo porque soy mi abuela, pero me quedó la foto del día que adoptamos a Torino que es justo del mismo color del café que diseñé ayer. No tengo WhatsApp. Los quiero mucho".

Apenas usando una tanga y en topless, Jimena disfruta de su momento especial y lo festeja.