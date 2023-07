Mariana Fabbiani debuta hoy en América

Este lunes 17 de julio, América presentó la nueva programación de las tardes con la llegada de Mariana Fabbiani que llegará de la mano de Marcelo Tinelli, a canal del cubo.

"El diario de Mariana" podrá disfrutarse de lunes a viernes desde las 14.30 horas y la conductora contará con un panel integrado por: Ceferino Reato, Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Mariano Yezze, Andrea Taboada, Martín Candalaft, Pepe Ochoa y Octavio Majul.

Con este nuevo ciclo, los programas existentes debieron acomodar sus horarios quedando dispuestos de la siguiente manera: “Intrusos” desde las 12.30, “El diario de Mariana” a las 14.30 y a las 16.15 “A la tarde” con Karina Mazzocco.

En contacto con Moskita Muerta, Fabbiani explicó: “La tele de hoy es una tele de impacto, y a mí me pesa eso. Me gusta más la tele que acompaña y entretiene. Pero que no sea el impacto lo único que capte al público. Con DDM voy a intentar que no sea ese el único objetivo. Ahí es el límite que no me quiero traicionar, lo he vivido y he obedecido a mis producciones. Necesito el número, pero voy a ser fiel a cómo siento yo los temas”, comentó la rubia.

Para cerrar aseguró: “La tele te cambia el ánimo. Y se pueden generar otro tipo de sensaciones desde la tele, hay temas del día, de actualidad o más duros”.