Macumbas y rituales: Morena Rial acusada de practicar magia negra

Luego de varias semanas de escándalo mediático en donde Morena Rial decidió hablar en contra de su padre, ahora la mediática vuelve a ser noticia por un rumor que roza con el misterio y la brujería.

La ex niñera que la acompañó durante años al cuidado de su hijo Francesco, habló y dio detalles de una llamativa situación que vivió con la influencer.

Melina Granado estuvo a cargo del hijo de Morena durante 7 meses y aseguró que nunca cobró un peso por su servicio, reveló en 'El Run Run del Espectáculo' (Crónica TV).

"Mi función era cuidar a su hijo, estar 24/7 con él, bañarlo, darle de comer, jugar, cosas que a mí me gustan, me gustan los nenes. Además hacía limpieza de la casa. Yo los conocí en octubre del año pasado y terminé la relación en abril de este año. Yo me tuve que volver a Córdoba porque tenía problemas familiares", dijo la mujer en el programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

"Le mandé un mensaje un día después que me fui diciéndole que necesitaba que me pagara los siete meses que trabajé. Ella me quiso pagar con un celular de alta gama, pero no lo recibí. Yo le pedí mi sueldo de entrada y ella le hacía mínimas transferencias a mi mamá, de cinco o dos mil pesos. Lo acordado era sesenta o setenta. Lo arreglamos las dos. Ella me lo tenía que pagar en efectivo. Me iba diciendo que me lo iba a dar todo junto".

Luego de este detalla económico, la joven reveló una intimidad de la hija de Rial: "A More la conozco mucho, viví muchas cosas con ella. Como las macumbas que hacía. Yo no las hice porque en mi familia somos cristianos. Morena hacía rituales a favor de ella y en contra de otras personas que no puedo decir, familiares. No voy a dar nombres, es muy fuerte. Rial es muy buena persona, tuve trato bueno con él", se sinceró la mujer que ya no trabaja para Morena Rial.