Wanda Nara posó sonriente y llevó tranquilidad a sus fanáticos en Instagram

Luego de varios días de preocupación y mucha incertidumbre por la salud de Wanda Nara y la confirmación de Jorge Lanata de que la rubia tendría leucemia, ahora la empresaria volvió a sus redes sociales.

De a poco y en compañía de su familia, la influencer salió a aclarar su situación y la molestia que ocasionó la supuesta primicia del conductor de Mitre que habló sobre ella, su salud y su tratamiento.

Luego de un extenso texto en donde, entre otras cosas manifestó: "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien".

"Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

Este martes y feliz por la compañía de su marido, madre, hermana y la llegada de Maxi López para estar con sus hijos, Wanda posó desde un auto feliz y relajada: "Buenos Aires, 18:12". Luego y fiel a su estilo de empresaria, compartió una promo de sus exclusivos maquillajes.