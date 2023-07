¿Pestañela embarazada?: la ex GH salió a hablar de tema

Nadie pensaba que el amor y la pasión que surgió dentro del reality de "Gran Hermano" (Telefe) entre Daniela y Thiago, continuaría en la vida real.

Finalmente y frente a todos los pronósticos, la pareja apostó el amor y hasta se mudaron juntos para darle continuidad a la relación.

En estos días, surgió un llamativo rumor que indicaría que la morocha está embarazada del ahora verdulero y esperando a su primer hijo.

El tema fue tocado en varios programas televisivos dedicados al espectáculo, pero Ángel de Brito en "LAM" (América) quien se comunicó con la morocha quien dijo que se trataba de un trascendido creado por los fanáticos: “Es la misma gente (que dice eso). Para mí, son los fans”, comenzó diciendo la ex hermanita ante las versiones.

PESTAÑELA LE DESMINTIO A ANGEL EN #LAM ESTAR EMBARAZADA DE THIAGO.. pic.twitter.com/WlnncBvKLY — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) July 20, 2023

Luego agregó: “Es un grupito que siempre dice cosas. Nos separan todo el tiempo, después me vuelven a juntar y ahora me embarazaron. Hasta ahora no”, agregó, dejando en claro que no está en la dulce espera.

Para cerrar, el jurado del Bailando agregó: “Ella me dijo ‘te prometo que vas a ser el primero en saberlo. Dice que tiene ganas de ser madre joven, pero por ahora no”.