La llamativa reacción de Tini y De Paul ante los rumores de separación

Desde hace algunos días, comenzó a circular la información del fin del amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Fue Paula Varela, la periodista que anunció esta ruptura convencida de la fuente que le hizo llegar la primicia que muchos critican y niegan.

"Hace días que ellos venían distanciados, peleados. No es que le habían puesto un punto final a la relación pero ellos vienen de muchas crisis y separaciones. Esta no es la primera y tal vez no sea la última. Alguien totalmente protagonista de esta situación me lo termina confirmando. Ahora, me pasan información de este mismo momento, lo que está pasando en Madrid es que Tini fue a la casa de De Paul. Obviamente, ellos no hacen oídos sordos a estas cosas y ahora están juntos teniendo una conversación. Están teniendo una charla"", explicó Varela.

Luego sumó: "Esto es así. Ninguno de los dos está publicando nada (en las redes sociales) porque están en una situación de charla. Tal vez tengamos la noticia de una reconciliación. La charla es para hablar sobre esta distancia que tienen".

Fue Ángel de Brito el primero que negó la versión de la panelista de "Socios del Espectáculo" (El Trece) y en su programa dio detalles de una charla que mantuvo con uno de los protagonistas de la familia.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían atravesando una crisis. Todos los detalles en #SociosDelEspectaculo. pic.twitter.com/hwuvD2TP1i — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 20, 2023

"Me encargué de buscar la palabra de los protagonistas. La busqué, me costó pero la encontré. Ni Tini ni Rodrigo hablan de separación. Todo lo contrario. Están juntos, siguen juntos y ayer estuvieron juntos tomando mate toda la tarde en Madrid", comenzó contando el periodista.

Sobre los planes que tiene la pareja, el conductor aseguró: "A la noche en la casa de Rodrigo y de Tini estuvieron cenando con Emilia Mernes y Duki, que son muy amigos. Se juntaron los 4 a cenar. Tanto Tini como Rodrigo desmienten estos rumores de separación. Se rieron, dicen que están acostumbrados".

uD83DuDCA5 Toda la verdad sobre Tini y De Paul



uD83DuDCAC “Ni Tini ni Rodrigo hablan de separación, todo lo contrario, están juntos en Madrid”



uD83DuDCAC “Ambos desmienten los rumores”.



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/pYp8YzIbbA — América TV (@AmericaTV) July 21, 2023

Sobre la ausencia de los mediáticos en los medios, Ángel de Brito se refirió a la salud mental de la cantante y aseguró: "Tini está un poco desconectada de las redes. A raíz de sus problemas de salud, depresión y todo lo que contó, decidió alejarse de las redes. A Rodrigo sí le habían llegado los rumores pero los dos le desmienten a este programa la separación".

"Me dieron este detalle. Que los amigos le mandaron los links de los portales y ellos estaban tomando mates. Ella ahora se va un día a Ibiza con las amigas y después se viene a Brasil a grabar un video. Él en agosto empieza a jugar y ella va a seguir con su música", finalizó De Brito.