Moria Casán disparó contra Nacha Guevara por sus dichos contra Lali

La ex vedette Moria Casán apuntó fuertemente contra la actriz y directora teatral Nacha Guevara. Lo hizo con su famosa ´lengua karateka´ y con el objetivo de defender a la cantante Lali Espósito. Ya que, la actriz fue invitada a Noche Al Dente y criticó a la cantante refiriéndose a su salud mental.

Moria, quien tiene una estrecha amistad con Lali, indicó al móvil de Intrusos que si alguien es agrandado, no es la cantante sino que es la propia Nacha Guevara. "No, Lali Espósito es lo más, no puede decir nunca Nacha... si hay alguien que no es agrandado es... La que está grande es Nacha, ella está grande", expresó sobre el comentario que hizo Nacha Guevara en Noche Al Dente.

Finalmente, ´La One´ le dedicó unas tiernas palabras a su amiga Lali Espósito y cerró su opinión frente al conflicto que tuvo con Nacha Guevara. "No está agrandada, no debe haber tenido tiempo de contestarle, porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree el monstruo de estrella que es, sin padrinazgo, sin multiempresas y a pulmón", señaló Moria.