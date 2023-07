Escabrosos detalles del ex de Jujuy Jiménez

Sola nuevamente luego de ser engañada por Bautista Bello en Brasil, mientras ella lo aguardaba en Croacia, Jujuy Jiménez volvió a Buenos Aires y dio detalles de la complicada situación en cuestiones del corazón.

Fue en el programa "Socios del Espectáculo" (El Trece) que Virginia Gallardo contó picantes detalles de cómo fue la dolorosa ruptura.

"Al otro día de esta traición él tenía sacados los pasajes para volar a Europa, ¡invitado por ella!", exclamó la panelista sorprendida por el accionar del rubio.

Gallardo aseguró que Sofía Jujuy Jiménez "le había pagado los boletos" a Bautista Bello, quien se quedó sin viajar ya que debió confesar su "touch &go" frente a la viralización de las imágenes.

Para cerrar, la ex de Ricardo Fort aseguró que Bello no es polista: "Es un criador que cuida caballos de otros", resumió la panelista sobre el ex de Jujuy.