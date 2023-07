Masterchef: llegaron la semifinales

Este domingo, en la pantalla de Telefé se vivió una nueva gala de eliminación de Masterchef por la que Daniela, la querida escribana quedó afuera del certamen a pocos días de la final.

Con unos macarrons que no salieron como esperaba, la participante debió despedirse con lágrimas en los ojos y con emotivas palabras del jurado que la despidió con excelentes críticas de su paso por el certamen de cocina.

El programa del domingo comenzó con un desempate entre aquellos cocineros que obtuvieron una estrella durante la semana, así Antonio, Rodrigo, Estefanía y Daniela comenzaron la gala preparando un gaspacho que coronó a Estefi como la mejor y la hizo subir al balcón de inmediato.

Luego, entre los cuatro restantes cocineros, la consigna fue preparar un plato de macarons para cuya preparación tendrían 70 minutos.

Finalmente, por decisión del jurado Daniela quedó afuera de la competencia y expresó: “Estoy muy feliz. De verdad, me hace sentir muy orgullosa dedicarle tiempo muy concreto y conciso a esta pasión que yo tengo desde muy chiquita que es cocinar. Fue un lujo”.

“Gracias al jurado por todas sus palabras. Me las llevo porque siempre fueron muy alentadoras. Gracias Wanda por todo y a mis compañeros. Le quiero agradecer un montón a mi familia, a mi marido Camilo, a mis padres, a mis hermanos y a mi socio que me bancó en esta excentricidad que me mandé”, dijo Daniela con los ojos llenos de lágrimas antes de despedirse.

Ahora, con Antonio, Rodrigo, Rodolfo y Estefanía comienza el momento de las semifinales rumbo al gran final y al premio de los diez millones de pesos.