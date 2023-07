Juana Repetto en el ojo de la tormenta: criticó un juego infantil y esto pasó

Hace unos días, Juana Repetto la hija de Reina Reech, inició una campaña en redes sociales en contra de las calesitas porque las considera peligrosas para los chicos. Aunque también mencionó que el juego al que se refería no era el famoso entretenimiento en el que los chicos van en busca de un anillo, sino el que es individual y está instalado en todas las plazas. Por esta razón, los calesiteros le respondieron.

Lo hicieron por medio de un audio, que sacó al aire Juan Etchegoyen por radio Mitre, en él se puede oír a un histórico dueño de calesitas porteño, que trabaja en Villa Devoto hace más de 60 años, Adelino Da Costa. él dijo que Repetto generó “una guerra que nadie vio venir”.

“Provocó un escándalo total lo que dijo Juana Repetto. Los calesiteros están re calientes. Hace 60 años que trabajo en la calesita y nunca se me lastimó un chico. Nunca. Acá vienen con sus padres, tutor, tío o abuelo, los recibimos a todos acompañados por un adulto, pero también es responsabilidad mía controlar a la criatura”, señaló Da Costa.

Vale decir que, en el posteo que comenzó Juana, ella escribió lo siguiente:

“Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma? Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas”, afirmó Repetto, en sus historias de Instagram luego de que su hijo más grande, Toribio, se lastimara usando uno de esos juegos.

Y a las horas de publicar ese mensaje, escribió otro en el que se defendió de las críticas. “Estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás”, remarcó.

Luego a causa de las repercusiones en su contra, Juana Repetto decidió aclarar sus dichos, a través de sus historias en Instagram. “Buen día, feliz domingo”, comenzó diciendo en un video que publicó en su cuenta. “Escúchenme una cosa, con respecto a lo de las calesitas de las plazas es que son peligrosas en serio”, mencionó.

“Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”, continuó la mediática.

Y por último, se justificó expresando: “Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni que los mapadres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física de los niños con los que están compartiendo el espacio”.

Y añadió. “No era literal lo de prohibir lo de las calesitas, era una forma de decir. ¿Quién está conmigo en que son un peligro y las detestan como yo?”, preguntó.