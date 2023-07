El ex novio de Juli Poggio, a los besos con otro chico

Nadie puede negar que Julieta Poggio disfruta de un gran momento profesional luego de su paso por "Gran Hermano" (Telefé).

Con el tercer lugar en la competencia de convivencia que se extendió casi cinco meses, la rubia ahora está por estrenar en teatro, a sumarse al Bailando y, supuestamente disfrutando del amor junto al ganador Marcos Ginocchio.

Separada de Lucas Bardelli hace algunos meses, el ex novio de la mediática sorprendió en las redes sociales con una foto inesperada.

Besándose con un amigo, el joven se divirtió en Instagram nunca imaginando las repercusiones que el posteo generaría.

Poggio, al ver la foto no se quedó callada y en su programa de streaming "Fuera de joda" comentó: "Ya la vi a la foto. Estoy sin comentarios al respecto. ¿Qué voy a decir? Si tengo que decir algo... Mejor me callo la boca".

En la misma línea, Lucila La Tora sumó: “mamarracho sin talento” en referencia a Lucca.

Molesto con estos comentarios, Bardelli no se quedó cruzado de brazos y salió a contestar: "Estoy muy sorprendido de un clip que acabo de ver, que sacaron de mí con tanta libertad. Primero, Tora, no hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí", comenzó diciendo el ex novio de Poggio.

Luego sumó: "Literalmente, lo hice jodiendo con un amigo y la (foto) la subí 30 segundos. Él me dijo 'no la subas' y la subí jodiendo, etiquetándolo, porque estábamos hablando, para que la vea”.

"Alguien le hizo screenshot y se viralizó. Mala leche, ya está. Me chupa un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también".

Luego y con un mensaje directo a la novia de Nacho, Lucas expresó: "Pero que salgas a bardearme en público... Que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé".

"Posta, me pareció cualquiera. Todos ninguneando y hablando con soberbia. Tipo, no".

"Me parece cualquiera que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con mi amigo y en mi Instagram. Claramente, subo lo que quiero".

Para cerrar, Lucas también se refirió a Poggio y lanzó: "Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a una persona que estuvo en mi vida. Pero lo mismo, tirando carita, ninguneando. O diciendo 'mejor ni hablo, porque si hablo…'. ¿Qué es ese ataque disimulado? Si hablo, ¿qué?".

"Si yo también tengo que hablar y voy a la de resentido, vos también te diste un beso. Si yo después de cortar, dos meses, me doy un beso con un amigo y lo subo a mi Instagram está mal, pero si vos, estando de novia, lo hacés es gracioso. No entendí la doble moral".