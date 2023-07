Un periodista de Telefé se iría del canal y se jugaría todo por sus deseos

El periodista ´Robertito´ Funes Ugarte, tomó la decisión de empezar sus propios proyectos y según comentan medios nacionales, dejaría Telefé. Luego de dedicarle años, al canal de las tres pelotas, tuvo una conversación con Alejandro Fantino y luego de ello, se expresó en redes sociales.

En su tuit, Robertito escribió: "Has llegado a un punto en tu profesión que sentís la necesidad, la urgencia de dar un volantazo y jugártela. Es ya!".

Y también, puso en palabras el mensaje que le dio Fantino: "No esperes más el llamado o el WhatsApp de nadie. Hacelo a tu medida". Después de eso le agradeció: "Gracias por saber escuchar y darme ese cachetazo de realidad. Lo necesitaba".

De este modo, Laura Ubfal habló con Funes para saber más acerca de sus dichos. "Mantuve una charla con Alejandro sobre nuestro laburo en los medios, de cómo cambió y seguirá cambiando", le dijo el comunicador a la actual panelista de Intrusos (América TV).

"Hay que hacerse uno mismo el camino, arriesgarse y jugarse por lo que realmente tenés ganas de hacer sin esperar que te busquen. Quiero más para mí. No deseo estancarme en ver cómo pasa el tiempo y yo estoy quieto en el mismo lugar de confort", aclaró sobre su carrera como periodista", continuó diciendo.

Mas tarde dijo, que ya tiene en mente cual será su próxima meta. Él reveló. "Voy a armar mi propio canal de entrevistas y contenidos. Allí es donde radica mi deseo, mi cambio y mi necesidad de nuevos retos".

Por último, sentenció: "Hace tiempo que vengo pensando que es lo que quiero y necesito y por eso lo llamé a Alejandro, que siempre me ha dado su punto de vista y me ha visto llegar antes de que yo me dé cuenta, es decir, siempre 'me sacó la ficha', por eso lo llamé".