Rompiendo Tabúes, la hija de Moria Casán confesó qué le encanta hacer

La actriz, Sofía Gala, compartió con su fandom la razón por la que visita cementerios en sus ratos libres y revolucionó las redes. “Me gustan los cementerios, me siento cómoda entre los muertos, bastante más que entre los vivos. Hoy pude transitar por uno de los más increíbles de Buenos Aires de una manera que jamás pensé”, escribió la actriz en el pie de foto.

En detalle se la pudo ver a la actriz tomándole fotos a una estatua en donde se podía observar a una mujer abrazando a un niño, repleta de flores de todos los colores y cubierta con un manto. En otra imagen, se pudo apreciar a Sofía sentada en cuclillas frente a una tumba repleta de juguetes, sobre el césped que la recubre, y muchos floreros con plantas. En uno de los videos, sin música de fondo, se mostró a la hija de Moria caminando de espaldas con una mochila rosa que contrastaba con su atuendo negro, junto a un muchacho con el que paseaba mientras conversaban tomados del brazo. Finalmente, la actriz eligió cerrar con una foto de la tumba del músico Osvaldo Pugliese, en la que se ve su estatua compuesta por una figura sentada a su tradicional piano.

De acuerdo a lo que la hija de Moria Casán mostró en las fotos que posteó, fue al Cementerio de la Chacarita, uno de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Y si bien esta actividad forma parte de un proyecto laboral, Sofía reconoció sentirse atraída por los cementerios.Y los comentarios no tardaron en llegar, algunos usuarios de Instagram, hablaron de sus propias experiencias en cementerios y muchos la apoyaron en su actividad.

“Yo también! Hasta miro videos en Youtube . Mi papá siempre me dijo “No le tengas miedo a los muertos, tenele miedo a los vivos”, “la abuela me llevaba a pasear de chica, lo conozco de punta a punta y mí primer novio trabajaba en una cochera.. por ende lo iba a esperar ahí , a la capilla del cementerio, para vernos. No parece romántico, pero tengo los mejores recuerdos”, “Me gustan mucho los cementerios,pensé que era rara”, fueron algunos de comentarios que dejaron los seguidores de Sofía.