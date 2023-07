De conchero y transparencias Lali estrenó tema con Moria

Este jueves, los fanáticos enloquecieron con el nuevo tema de Lali Espósito acompañada de, nada más ni nada menos, que por Moria Casán.

La argentina tomó una icónica frase de La One "Quiénes son?", cuando en medio de algunas entrevistas la capocómica se refería a otros mediáticos que intentaban "colgarse" de su fama para estar vigentes en los medios.

Con mucho brillo, glamour, autos deportivos y joyas en el nuevo videoclip de Lali Espósito sorprende y forma parte del último disco de la artista estrenado en abril.

Sorpresas y ritmo

Durante el videoclip, Moria y Lali se muestran empoderadas y bellas. Con looks muy sensuales, la madre de Sofía Gala aparece como una "gran diva" y, en algunos momentos, se recrea el escenario iluminado de lo que fueron los espectáculos de revista de los ´80.

En Twitter, Moria expresó en el momento del estreno: “Ya, LALI pariendo nuevo suceso y preguntando ‘quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosófica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora”, escribió Moria y agregó sobre Lali: “Es una gladiadora esta chiquita y todo lo que hace es un suceso impresionante, porque es genuina, tiene verdad, es muy luminosa”. Y sentenció: “La verdad que es un placer ser elegida por gente tan arriba, tan hermosa”.

Homenaje a La One

En un momento del video y en un escenario a media luz, Lali sorprendió con un look de vedete que muestró sus curvas y su estilo rebelde y desenfadado.

Las redes sociales, de inmediato comenzaron a comparar las fotos de Moria con Lali con el mismo outfit de hace algunos años.

“Este disco es “LALI” porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva LALI. ¡Viva el Pop! Es para ustedes amores indisciplinados”, presentó Lali su nuevo trabajo discográfico.

Letra completa de “Quiénes son?”

Aló, Lali, querida

Ay, sí, mi amor, pero honradísima

Placer, placer, placer atravesar generaciones

Y que me estoy en calzoncillos, en medias

¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina?

Estoy en un museo y estoy viva

Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral

¿Quiénes son?

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

Mienten, me impresiona mi impacto

Tan prendida que te quemo al tacto

Dientes, apretando los dientes

Estás porque estoy todo el día en tu mente

Talk, talk, talk pura mierda, bebé

Yo, yo, yo tiro flores, bebé

No, no, no tengo tiempo pa’ na’

Menos pa’ atajar tu agresividad (¿quiénes son?)

Ni un te odio, ni un te quiero

Todo fakin’, yo lo veo

Si no sabes na’ de nada

Mejor shut the fuck up

Mi presente superando mi pasado

Mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

Que si a tantas me he besado

Mi carácter cuestionado

Te quedaste en el pasado

Likes pendientes están colgados

Que se calle el decorado.