Maju Lozano aseguró que le diagnosticaron autismo a los 51 años

Este viernes y luego de 7 años, Maju Lozano decidió bajarse de su programa "Todas las Tardes" por una decisión que sorprendió a sus seguidores por lo repentina y sorpresiva.

La mediática confesó que a los 51 años le diagnosticaron autismo y, con esta información logró explicar algunos sucesos que no comprendía de su vida.

“Tuve un año duro con la muerte de mi madre, y por otro lado el 5 de mayo fui diagnosticada con autismo”, comenzó diciendo la conductora, vestida de azul porque con ese color se representa a la condición que padece.

Luego continuó: “Para mí es volver a nacer y reconstruir 51 años de dudas y buscar explicaciones dónde no las había. Sé que es un proceso”.

Maju recordó: “Desde muy chica sentía que era un mundo al que no pertenecía, que no había grupos que me identificaran, me sucedían cosas que no entendía”.

Para dar más detalles aseguró: “Como por ejemplo, no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, arándanos, no poder ponerme ropa roja. Estamos todos aprendiendo...Hay días que no pasa nada, pero hay días que me duele que me toquen, que me miren fuerte. Mi vida empezó a tener un sentido y estoy orgullosa de mí”, sentenció Maju.

Maju Lozano contó en su programa que después de 51 años la diagnosticaron con Autismo

“Soy Autista “ pic.twitter.com/xikF22vIix — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) July 28, 2023

Sobre su renuncia al ciclo de las tardes, la también integrante del programa de radio "El Club del Moro" confesó: “Soy una mujer que elige la alegría por sobre todas las cosas. No estaba siendo feliz, ya no me hacía feliz esto y no me siento cómoda siento una persona triste”, cerró.

Ya empezaron los catadores de autismo criticando e invalidando el diagnóstico tardío de Maju Lozano porque tiene 51 años y trabaja en la tele uD83DuDD2AuD83DuDD2AuD83DuDD2A los comentarios que vi son para gritar por qué no se meten su invalidación bien en el centro del hoyo? Dejen vivir en paz, loco. — Andy Cukier ??? (@AndyCukier) July 28, 2023

Como es previsible, en Twitter los posteos, críticas y apoyo comenzaron a circular luego de la baja de Lozano de la señal en donde estaba al frente del magazine de actualidad y noticias.

Maju Lozano no es austita es una hija de mil puta, fuiste con un supuesto profesional y te regalaron un rótulo , e imprimieron un lindo diagnóstico. Pero lejos estás de ser eso.

"No tolero el color rojo , ni en la ropa " pic.twitter.com/9PPSX8zyPH — mufa siempre (@mufa_siempre) July 29, 2023

no voy a decir nada de lo del diagnostico de maju lozano porque no estoy en su cabeza pero esta parte mamita pic.twitter.com/Hm8GNmxfiP — uD83DuDC0C (@mapezanolc) July 28, 2023