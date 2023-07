Venta de contenido erótico: Cande Tinelli reveló que gana fortunas

Nuevamente en pareja con Coti Sorokin y a pocos días de haber lanzado nuevo tema musical, Cande Tinelli volvió a ser noticia por declaraciones en una entrevista reciente.

En un mano a mano con la revista "Filo News", la también artista plástica relató en detalle cómo comenzó a vender contenido para adultos en la plataforma Only Fans.

“Con lo de OnlyFans empecé porque mis amigas me lo decían porque yo siempre subía fotos medio hot a Instagram”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli.

Luego, continuó: “Era medio provocativa con la idea de mostrar también los tatuajes y mis amigas me decían ‘te estas regalando, tenés que abrirte una cuenta en OnlyFans’”, recordó divertida.

“Empecé probando y el primer mes me fue muy bien entonces dije ‘vamos a dedicarle un poco más a esto’, y me puse en modo profesional”, agregó la influencer.

Acerca del dinero que gana en cada galería, Cande aseguró: “Lo pienso como algo de un tiempo para ahorrar unos pesos y después chau. Es un trabajo muy fácil”.

"En el primer mes me fue muy bien, empezó como una prueba, no sé si es lo mejor pero es un momento, no sé, no me parece grave, sí se gana buena plata, es plata fácil".