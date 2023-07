Reapareció Anabela Ascar y contó qué necesita para volver a la televisión

Este fin de semana, reapareció en la televisión la conductora Anabela Ascar, luego de meses en que permaneció alejada de los medios. La encontraron periodistas del programa ´Socios del Espectáculo ´cenando con el cómico Alfredo Silva. En el lugar, Ascar dio declaraciones sobre su posible regreso a la pantalla chica.

Anabela explicó a la prensa que no volvería a los medios. Les dijo. “Yo los entiendo a ustedes, pero ya me fui de la televisión ¿Para qué voy a volver? Y luego, indicó. “Me veo en mi casa, tranquila. Voy a volver el día que me dejen hacer mi propio programa, si no, no vuelvo”.

Luego el paparazzi le consultó. “¿Cuando la ves a Zulma Lobato o los personajes que se hicieron históricos en tu programa, qué sentís?”. A lo que Anabela, respondió: