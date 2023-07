"Lo quieren preso": la familia de Silvina Luna va contra Aníbal Lotocki

Es una situación de público conocimiento la grave situación de salud de Silvina Luna quien se encuentra en terapia intensiva del Hospital Italiano.

Familiares, amigos y seguidores de la ex Gran Hermano están esperando la evolución de la rosarina y también pensando una estrategia legal para que el médico que la operó, Aníbal Lotocki no quede impune frente a la mala praxis que cometió, no solo en Silvina, sino en varios pacientes que se encuentran graves.

La periodista Estefi Berardi logró hablar con el círculo más íntimo de la paciente y detalló en el programa "Mañanísima" (Ciudad) cómo será su accionar contra Aníbal Lotocki: "Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna", comenzó diciendo la periodista.

Luego agregó: "Silvina la está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración para que salga adelante. Estamos todos súper positivos. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante", continuó.

"Lo que sí estoy en condiciones de decir por todo lo que hablé, y que nunca lo dije, es que todo lo que está viviendo Silvina, todo lo que está sufriendo, es consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotocki".

Frente a este panorama, el hermano de la ex Gran Hermano decidió accionar penalmente contra el médico: "Y lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", finalizó la mediática.