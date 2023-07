Leve mejoría para Silvina Luna: "se pudo comunicar con las manos"

Luego de tres semanas de angustia y cadenas de oración, Silvina Luna sigue internada en terapia intensiva y luchando por su vida.

Los familiares, amigos y fanáticos de la rosarina están expectantes a los avances de la ex Gran Hermano, tal como lo informó el periodista Guido Zaffora luego de leer el parte médico de Luna, brindado por Fernando Burlando.

"Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto", dijo el panelista de Intrusos.

"Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar", informó Záffora y sumó: "Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías".

"Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida", agregó el panelista.

"Ella no puede comer, pero pidió comida Estaba con hambre y eso es una buena señal", concluyó Guido Zaffora.